Consigliere della Lega paragona Conte a Hitler: “Ero spinta dalla rabbia”

Un consigliere della Lega ha paragonato il Premier Conte a Hitler: il partito ha preso le distanze dalla sua affermazione.

É polemica per un post di un consigliere della Lega di Formigine, poi rimosso, che ha paragonato Conte a Hitler per aver “scatenato la Polizia su donne e bambini che manifestavano perché hanno fame“. Immediate le ire della politica locale che l’hanno portata prima alle scuse e poi all’ipotesi di abbandonare lo scranno in consiglio comunale.

Consigliere della Lega paragona Conte e Hitler

Si tratta di Elisa Berselli, che per criticare l’operato del Premier nella gestione dell’emergenza coronavirus non ha esitato a paragonarlo al dittatore nazista. Intervistata dalla Gazzetta di Modena, ha in primis ricordato quanto sia stata negativa la figura di Hitler per poi spostare l’argomento sulla situazione attuale.

“Questo governo non ci sta aiutando. Non sta aiutando i cittadini che lavorano“, ha affermato. É poi entrata nel dettaglio spiegando il background che l’ha fatta irritare e che l’ha condotta a postare quelle parole. Ha infatti sottolineato che dei due emendamenti da lei presentati in Consiglio Comunale a Formigine, quello relativo all’abbattimento dell’Iva non è stata accettato.

“Per me è stata come una sconfitta, ero molto amareggiata“, ha ribadito.

Dopo quel fatto la Berselli ha quindi deciso di pubblicare una frase che ha dichiarato essere non scritta da lei ma circolante da giorni sui social. “Io l’ho letta troppo frettolosamente e ho postato uno screenshot. Ho agito frettolosamente, spinta dalla rabbia che ho nei confronti di questa situazione“, ha chiarito riconoscendo l’errore compiuto.

La sua intenzione non era infatti quella di paragonare Conte a Hitler né di scatenare tutto ciò che ne è seguito. Di fronte a quanto fatto non ha escluso l’ipotesi delle dimissioni per non mettere in difficoltà gli quattro consiglieri della Lega “Dovrò valutare la situazione nei prossimi giorni“, ha concluso.

La Lega prende le distanze

Il gruppo leghista del Consiglio Comunale ha divulgato un comunicato prendendo le distanze dalle affermazioni della Berselli. “Ribadiamo che questo non è il modo della Lega di fare politica. Sicuramente come accade spesso sui social ci si fa trainare dalla foga“. Conoscendo molto bene la persona, i consiglieri hanno spiegato che il linguaggio non le appartiene e che valuteranno il suo caso.