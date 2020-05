Conte si è recato a Palazzo Chigi a piedi approfittando per entrare nei negozi e chiedere ai commercianti come fosse andata la riapertura.

Nel secondo giorno della riapertura dei negozi, Giuseppe Conte ha fatto una passeggiata nel centro di Roma incontrando i commercianti ed entrando nei locali che, dopo oltre due mesi di chiusura, hanno potuto riaprire i battenti al pubblico.

Conte a Roma fa visita nei negozi

Il Premier ha infatti deciso di recarsi a piedi a Palazzo Chigi soffermandosi lungo il percorso a chiedere informazioni e sentire il parere di alcuni esercenti sulla fase 2. Sono molte le persone che si sono avvicinate a lui e che hanno scambiato due chiacchiere, tra cui un barbiere che ha il salone il via Lucina. Costui si è anche offerto di tagliargli i capelli, ma Conte ha risposto con un “Grazie, ma lo faccio da solo“.

Affermazione che dalla sua bocca era già uscita quando, nel mezzo del lockdown, i detrattori avevano insinuato che, avendo una capigliatura sempre perfetta, potesse essersi recato da un barbiere.

In quell’occasione il Premier aveva spiegato di tagliarsi i capelli da solo sin dai tempi dell’università.

Durante la sua visita ai negozi ha chiesto ai titolari come fossero andate le prime ore della riapertura. Tra i locali in cui ha fatto ingresso vi sono un’enoteca, una piadineria e un bar, dove qualcuno gli ha chiesto se volesse un caffè. “Confesso che oggi sono senza soldi“, avrebbe risposto. Dopodiché ha preso la strada per l’ufficio di Palazzo Chigi dove ha sentito i presidenti di Confcommercio e Confesercenti Carlo Sangalli e Patrizia De Luise.