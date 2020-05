Fatte le ultime modifiche su scuole paritarie e stati di emergenza, Mattarella ha firmato il Decreto Rilancio.

Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Rilancio contenente le misure economiche per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza coronavirus. Il provvedimento, approvato in Consiglio dei Ministri nella settimana precedente, è stato dunque emanato ed pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di martedì 19 maggio.

Mattarella firma il Decreto Rilancio

L’ultima versione bollinata e firmata dal Capo dello Stato ha subito delle limature dall’approvazione del governo e ha raggiunto quota 266 articoli. Tra le modifiche vi è lo storno di circa 40 milioni di euro dai rimborsi agli enti locali per lo stop dell’Irap nel mese di giugno e il contributo di 150 milioni alle scuole paritarie. Tra questi 65 serviranno per il ristoro delle mancate rette per gli asili nido e per l’infanzia e 70 per le mancate dettte degli studenti fino a 16 anni frequentanti le scuole primarie e secondarie.

Viene inoltre precisata anche la norma sulle proroghe agli stati di emergenza vigenti, escludendo esplicitamente quello del coronavirus in vigore fino al 31 luglio 2020.

Se infatti nei giorni precedenti era emerso che la Protezione Civile avesse chiesto al governo di estendere l’emergenza legata all’epidemia di altri sei mesi (cioè fino al 31 gennaio 2012), il testo bollinato specifica che vengono prorogati tutti gli stati d’emergenza “diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19“.

La proroga riguarda quindi solo le situazioni critiche tra cui alluvioni, effetti del sisma e altre criticità locali seguite dalle autorità competenti.