In un'intervista a Notizie.it Mattia Mor, deputato di Italia Viva, presenta quelli che sono i fondi destinati alle startup con il Dl Rilancio.

Mattia Mor, deputato di Italia Viva, spiega quali sono i fondi per le startup contenuti all’interno del Decreto Rilancio. La legge, firmata da Sergio Mattarella nella serata di martedì 19 maggio, contiene tutti quelli che sono i provvedimenti governativi per contrastare la crisi economica da Coronavirus. Mattia Mor, da sempre molto attento al tema delle startup, ha voluto fortemente un pacchetto di iniziative da destinare proprio a queste tipologie di imprese.

“Vengo dal mondo startup – rivela il deputato renziano a Notizie.it – e conosco l’importanza della creazione di queste imprese per il Paese. Ho provato sulla mia pelle le difficoltà nel dare il via a queste attività. Le startup i primi anni hanno bilanci in perdita, sono meno solide di altre tipologie di imprese”. In Italia, secondo Mattia Mor, l’ecosistema di investimenti è ancora molto basso rispetto alle altre realtà europee: “Siamo un Paese che ricorre molto più al debito, abbiamo investitori che puntato a forme meno rischiose”.

L’intervista a Mattia Mor

Negli ultimi due anni di attività parlamentare, Mattia Mor di Italia Viva ha voluto alzare l’attenzione sul mondo startup in Italia cercando di ridurre il gap con gli altri concorrenti.

“Servono investimenti che stimolino le startup in Italia, anche perché bisogna attrarre talenti e – una cosa a cui Mattia Mor tiene particolare – non farli disperdere all’estero poiché rappresentano un investimento accademico dell’Italia. Purtroppo nel nostro Paese si pensa, ancora oggi, che creare startup sia un qualcosa di ‘moda’ e ‘figo’.

In realtà, basterebbe leggere le storie dei più grandi gruppi del mondo tech per capire che nascono tutte come startup”. Nel settembre 2018 Mattia Mor ha presentato un pacchetto di iniziative per aiutare le startup: “Una proposta di legge, di natura parlamentare, andata a rilento. Anche perché quando l’abbiamo presentata eravamo all’opposizione. Adesso che, come Italia Viva, siamo al governo siamo riusciti ad aumentare il lavoro per portare alcune di queste proposte e rispondere anche alle esigenze legate alla crisi da Coronavirus”.

Decreto Rilancio, fondi per le startup

Mattia Mor a Notizie.it spiega quali sono le proposte per le startup contenute all’intero del Decreto Rilancio e che hanno trovato concordi sia Movimento 5 Stelle che Partito Democratico, oltre ovviamente Italia Viva.

“Abbiamo allocato un miliardo per le startup italiane. Uno sforzo molto importante se si pensa che la Francia – che è dieci volte più grande di noi a livello di startup – ha investito solo 4 miliardi”. Come sono ripartiti questi fondi per le startup contenute nel Decreto Rilancio? “Un miliardo diviso in cinque parti: 100 milioni è l’investimento destinato al finanziamento per le startup; 200 milioni saranno destinati al Fondo Nazionale Innovazioni (che si occupa di finanziare la creazione di nuove aziende, dove i fondi sono destinati a un moltiplicatore che consente che le startup che attraggono più investimenti ottengano aiuto da parte dello Stato)”.

Inoltre, Mattia Mori evidenzia come con il Decreto Rilancio si registri un aumento: “Di 200 milioni del fondo di garanzia per le Pmi (aiuta a garantire le imprese che vogliono finanziarsi); 500 milioni di euro, invece, per incentivare il trasferimento tecnologico (creare degli strumenti che aiutino i centri di ricerca universitari, gli incubatori, a trasferire i brevetti di azienda e diventino canali lavorativi in zona business)”.

E su quest’ultimo passaggio Mor è molto soddisfatto: “In Italia abbiamo grandissimi ricercatori, ma manca spesso il salto tra la ricerca e la ricerca applicata, ovvero l’azienda capace di creare occupazione”.

Infine, per le startup con il Dl Rilancio è stato inserito anche un: “Ticket di 10 milioni per l’acquisizione a fondo perduto di acceleratori, incubatori, per crescere. Una delle cose più importanti è in termini di fiscalità, ovvero l’aumento di defiscalizzazione fino al 50% per startup e Pmi. Su 100.000€ recuperi ben 50.000€ del tuo investimento iniziale. Si passa dal 30 al 50% dando una bella spinta agli investimenti e attrarre maggiormente”.

Mattia Mor ammette, infine, come questo sia un buon inizio: “In questo quadro legislativo non ci sono tutte le proposte che vorrei attuare, ma è già un buon inizio. Guardo il bicchiere mezzo pieno.

In un Paese come l’Italia – dove si guarda alle startup come qualcosa alla moda – avere questo pacchetto di investimenti credo sia davvero soddisfacente”.