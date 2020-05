L'informativa di Conte alla Camera e al Senato originariamente prevista per il 19 maggio è slittata al 21 rispettivamente alle 9:30 e alle 12:30.

Come annunciato da egli stesso, il Premier Conte terrà un’informativa alla Camera e al Senato giovedì 21 maggio 2020 per aggiornare il Parlamento sulle misure messe in atto per far fronte all’emergenza coronavirus. Gli appuntamenti sono previsti il primo alle 9:30 a Montecitorio e il secondo alle 12:30 a Palazzo Madama.

Informativa di Conte a Camera e Senato

Il discorso del Presidente del Consiglio sarà visibile sia sui canali all news sia in live streaming sui canali YouTube di Camera e Senato. Molto probabilmente sarà possibile ascoltare l’intervento del Premier anche direttamente sulla sua pagina Facebook. Probabile oggetto del discorso saranno le nuove disposizioni messe in atto a partire dal 18 maggio, con cui il governo ha dato il via libera alla quasi totale ripartenza delle attività produttive, e i primi risultati della riapertura parziale delle due settimane precedenti.

Le due informative di Conte erano originariamente previste per martedì 19 maggio.

Il giorno prima però era giunta la notizia del loro rinvio, dovuta a quanto si apprende a causa della concomitanza di alcune call internazionali. Cosa che aveva fatto andare su tutte le ire il centrodestra i cui capigruppo avevano diramato un comunicato congiunto affermando che “tale rinvio va stigmatizzato, soprattutto perché riteniamo che alla base non vi sia alcun impegno improrogabile che, semmai, avrebbe previsto uno slittamento di qualche ora“.

Riccardo Molinari (Lega), Mariastella Gelmini (Forza Italia), Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) e Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) hanno inoltre chiesto che il Parlamento si possa esprimere formalmente con un voto su quanto il presidente Conte affermerà nella sua informativa.