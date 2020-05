Dal 3 giugno verranno aperti tutti gli aeroporti e sarà consentito spostarsi tra regioni e all'estero: ad annunciarlo Paola De Micheli.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha annunciato che tutti gli aeroporti torneranno ad essere aperti a partire dal 3 giugno. L’affermazione è giunta durante il question time aggiungendo che da tale data ci si potrà spostare non solo tra regioni ma anche verso altri stati.

De Micheli: “Aeroporti aperti dal 3 giugno”

Se la curva dei contagi continuerà il trend dei primi giorni di maggio e non vedrà sostanziali aumenti dei nuovi casi positivi di coronavirus, i servizi di trasporto subiranno un ulteriore incremento rispetto a quello già realizzato con il decreto 207. Dal 3 giugno in poi infatti “saranno ragionevolmente consentiti gli spostamenti interregionali, così come quelli da e per l’estero“.

Detto in altre parole sarà possibile procedere a riaprire tutti gli aeroporti allorquando saranno nuovamente consentiti i trasferimenti interregionali e internazionali e verranno meno le limitazioni nei trasporti.





Sulla questione è intervenuto anche il ministro degli Affari Regionali Boccia.

In audizione alla Commissione Federalismo fiscale della Camera, ha spiegato che l’ipotesi di programmare le riaperture interregionali dal 3 giugno è stata ufficializzata ma a condizione che si rispettino i dati del monitoraggio. Il che vuol dire che se una regione è ad alto rischio non potrà partecipare alla mobilità interregionale. L’autonomia delle regioni verrà quindi meno in favore di una decisione governativa: non varrà infatti la regola del “potete aprire a condizione che” ma sarà direttamente l’esecutivo centrale a decretare quali territori possono riaprire e quali no.