Conte annuncia 150mila test sierologici gratuiti dal 25 maggio per esclusiva finalità di ricerca scientifica.

Nella sua informativa alla Camera di questa mattina, 21 maggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esposto ai deputati quali saranno le prossime mosse del governo in merito all’emergenza coronavirus, con una fase 2 che pian piano si sostanzia sempre di più di un ritorno alla normalità. Il Premier ha per la prima volta parlato concretamente di test per il monitoraggio del contagio su larga scala, e ha promesso test sierologici gratuiti: :”In questa fase sono importanti test molecolari. Il 25 maggio partiranno i test sierologici gratuiti per 150mila cittadini per esclusiva finalità di ricerca scientifica. Per farli – ha proseguito Conte – occorrerà uno sforzo che si basa sul lavoro di volontari sul territorio e ci sarà una struttura nazionale di coordinamento”.

Conte: “150mila test sierologici gratuiti”

Conte ha inoltre invitato tutti i cittadini a non abbassare la guardia, in quanto la situazione non è ancora del tutto fuori pericolo. Ecco dunque il no, espresso a chiare lettere, alla movida sconsiderata e irresponsabile che si sta verificando in molte zone d’Italia: “In questa fase più che mai resta fondamentale il rispetto delle distanze di sicurezza e ove necessario l’uso delle mascherine. Non è il tempo dei party, delle movide, e degli assembramenti“.





“Se il peggio è alle spalle – ha aggiunto Conte – lo dobbiamo ai cittadini che hanno modificato i loro stili di vita. Ora, si tratta di riavviare il motore economico e produttivo dopo aver superato la fase più acuta dell’emergenza ma la sfida è ancora più difficile: il rischio aumento della curva del contagio è calcolato, altrimenti non saremmo mai in condizione di ripartire senza vaccino“.