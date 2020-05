Matteo Salvini risponde a chi chiedeva di un suo possibile ritorno al governo: "Non mi sono mai tirato indietro". Poi commenta il caso Bonafede

Salvini: “Mai tirato indietro”

“Io non mi sono mai tirato indietro, le idee ce le abbiamo e le ripeterò anche oggi al governo”. È questa la risposta dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini a chi chiedeva se sarebbe pronto a tornare al governo. E ha aggiunto: “La sfida di risolvere i problemi fa parte di me, l’anno scorso con il M5s eravamo arrivati al no su tutto e tutti, perciò era inutile andare avanti a sbattere la testa, ma se fossimo chiamati a risolvere i problemi… Fare politica è questo”.





Salvini e la questione Bonafede

Poi il leader della Lega è intervenuto sul caso Bonafede. “Credo si fossero già messi d’accordo tra Renzi, Pd e M5s non so in cambio di che cosa -ha detto Salvini su Italia 7 Gold-.

Renzi ha detto non va bene niente nella Giustizia però scommettiamo che nei prossimi giorni esce qualche poltrona?”. Poi ha aggiunto: “In pochi mesi abbiamo avuto rivolte nelle carceri con 14 morti, poliziotti feriti, evasi, 500 scarcerazioni di mafiosi, assassini, spacciatori e non si è capito di chi è la responsabilità. Hanno scelto un accordo di potere, non so che poltrone hanno promesso a Renzi o ad altri”. Infine, sui possibili aumenti dei prezzi ha affermato: “Serve controllare i prezzi e se qualcuno fa il furbo va beccato, ma mettetevi nei panni di lavoratori e artigiani che sono stati chiusi mesi senza una lira di stipendio e stanno riaprendo in condizioni di sicurezza. Speriamo passi presto questa emergenza”.