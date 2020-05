Così la ministra delle politiche agricole attacca il leader della Lega: "Forse non sa cosa è un'emozione".

La Ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova, risponde alle accuse di Matteo Salvini. Il leader della Lega, negli scorsi giorni, aveva attaccato duramente la renziana per aver versato lacrime – in favore di telecamere – durante l’annuncio della sanatoria per i lavoratori migranti (prevista dal Decreto Rilancio). Per Teresa Bellanova le parole di Salvini non hanno alcun peso. E ospite di “Dritto e Rovescio”, la ministra delle politiche agricole non lesina critiche al senatore leghista: “Se non è in grado di cogliere cosa rappresenta un’emozione non è un problema mio, ma suo”.

Teresa Bellanova attacca Salvini

Teresa Bellanova ci è andata giù pesantemente. Su Matteo Salvini, infatti, il giudizio non è assolutamente lusinghiero e a Paolo Del Debbio ribadisce: “Stiamo parlando della stessa persona che indossava le felpe delle forze dell’ordine, e che spesso ha esibito i suoi figli”, ha continuato la ministra delle politiche agricole che ha rivelato di non voler dare adito a queste accuse, bensì dedicarsi a questioni più importanti.





L’obiettivo della Bellanova è quello di rivolgere lo sguardo verso quelle che sono le urgenze del Paese. L’esponente di Italia Viva evidenzia come: “In Italia ci sono persone che lavorano in nero perché non gli è stata data la possibilità di avere un permesso di soggiorno – spiega la ministra – con la norma presentata nel decreto legge queste persone che hanno il permesso di soggiorno scaduto potranno rinnovarlo”.

Sul tema è intervenuta anche Maria Elena Boschi durante l’intervento alla Camera. L’attacco, però, è stato diretto a Giorgia Meloni: “È legittimo per Giorgia Meloni non pensarla come la Ministra Bellanova, ma attaccarla, da donna a donna sulle sue lacrime non è proprio accettabile. E solo quando avrà fatto le 3 di notte per salvare posti di lavoro potrà parlare di interessi degli italiani”.