Sondaggi politici Ixè: resta stabile la Lega al 24,6%, cala il Pd che perde quasi mezzo punto e sale il M5S. I dati.

Sondaggi politici, Lega resta salda al timone con una percentuale pari al 24,6%, seguita da Pd e Movimento Cinque Stelle, che guadagna qualche punto. Cresce ancora Fratelli d’Italia, che arriva al 14,7%.

Sondaggi politici

Sondaggi politici. Per l’Istituto Ixè, che ha realizzato per la trasmissione Carta Bianca – programma in onda su Rai 3 – un’indagine quantitativa nazionale, la Lega resta salda come primo partito in Italia con il 24,6%, stabile come i precedenti sondaggi. Cala il Pd, che perde quasi mezzo punto, passando dal 22% al 21,6%. Dati che segnano un cambiamento anche sul fronte Movimento Cinque Stelle, che cresce passando dal 16,9% al 17,2%, così come Fratelli d’Italia che arriva al 14,7%. Forza Italia resta al 7,2%, Italia Viva al 2,1% e Azione all’1,8%. +Europa resta all’1,6% mentre la Sinistra al 2,5%.

Fiducia dei leader

Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici nei differenti contesti, sempre i dati Ixè mostrano un quadro abbastanza omogeneo: resta alto il consenso per Conte, con il 59%, segue Giorgia Meloni al 34% e Matteo Salvini al 29%. Zingaretti, segretario del Pd, resta a pari merito con Luigi Di Maio, entrambi col 27%. Un segno che il ministro degli Esteri, in crescita, ha contribuito anche a far salire nei sondaggi il suo partito. Silvio Berlusconi è per ora al 21% dei consensi mentre Matteo Renzi al 10%. Uno “stato di salute” delle forze politiche che sembra traballare per molti partiti, forse anche per le tante incertezze degli italiani rispetto la situazione che stiamo vivendo. Un “cauto entusiasmo” quello della Fase 2, dove, con il timore che la situazione possa tornare a peggiorare, non tutte le decisioni prese dal Governo sembrano soddisfare i dubbi degli italiani.