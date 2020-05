Raffaele Nugnes, stalker di Giorgia Meloni, è stato condannato a due anni di carcere per aver inviato messaggi minacciosi alla deputata.

Lo stalker che aveva preso di mira Giorgia Meloni è stato condannato a due anni di reclusione e un altro anno da trascorrere presso una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. I giudici della prima sezione penale del tribunale di Roma, autori della sentenza, gli hanno infatti riconosciuto un vizio parziale di mente e per questo lo hanno ritenuto socialmente pericoloso.

Stalker di Giorgia Meloni condannato

Secondo la perizia di Andrea Balbi, direttore del dipartimento di salute mentale dell’Asl Rm3 e presidente della Società Italiana di Psichiatria della Regione Lazio, Raffaele Nugnes, questo il nome dell’uomo, è affetto da un disturbo delirante. Questo il commento alla sentenza da parte del legale che la ha difesa: “Sentenza giusta che rispecchia quanto risultato dalla perizia psichiatrica che ho ritenuto di chiedere“.

Fino al giorno della condanna si trovava agli arresti domiciliari e aveva anche ricevuto un divieto di entrata nella provincia di Roma dopo che si era recato nella Capitale per scoprire dove abitasse la deputata.





Originario di Caserta, la Digos lo aveva arrestato il 31 luglio 2019 per aver scritto messaggi minacciosi e diffamatori nei confronti della leader di Fratelli d’Italia.

Era arrivato addirittura ad asserire di essere il padre di sua figlia. “Non sai le conseguenze che dovrai affrontare se non mi porti mia figlia e i soldi” era uno dei tanti messaggi da lui inviati. Incubo finito dunque per Giorgia Meloni, che aveva ammesso di essere molto preoccupata per la piccola arrivando a non dormire la notte per le minacce rivoltele dall’uomo.