In data 27 febbraio Alfonso Bonafede ha utilizzato un volo di Stato per recarsi da Napoli a Roma: è polemica.

É polemica per l’utilizzo da parte del ministro Bonafede di un volo di Stato, da Napoli a Roma, costato 10 mila euro di soldi pubblici. A rivelarlo è stato Il Tempo, aggiungendo che il titolare della Giustizia ne avrebbe usufruito per ragioni di sicurezza e per riuscire a prendere parte alla votazione finale della conversione in legge del decreto sulle intercettazioni che, spostandosi con mezzi privati, non sarebbe riuscito a raggiungere in tempo.

Bonafede su un volo di Stato da 10 mila euro

Poco prima il pentastellato stava infatti partecipando a Napoli ad un vertice Italia-Francia che ha lasciato anticipatamente, intorno alle 18:30, per recarsi nella Capitale prima del voto definitivo del Parlamento previsto per le 20. In realtà nonostante i tentativi non è comunque riuscito a parlare in aula a Roma perché durante le votazioni era assente.

Si sarebbe trattato dunque di uno spreco dato che il motivo per cui è salito su un volo di Stato non è stato portato a termine.

Immediate le critiche da parte anche di partiti di governo tra cui Italia Viva. Il deputato Michele Anzaldi ha infatti affermato che l’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie “che confermano le contraddizioni del Movimento 5 stelle“. Una forza politica che, ha continuato, per anni ha combattuto l’utilizzo dei voli di Stato da parte di premier e ministri e, una volta al potere, ha agito come i suoi predecessori. “Bonafede e i Cinque Stelle dovrebbero chiedere scusa per anni e anni di falsa propaganda che ha solo alimentato rancore sociale“, ha dichiarato.





Non ha poi mancato di sottolineare anche altri casi simbolo della, a suo dire, incoerenza dei grillini. A partire dagli incroci tra stampa e tv e dalla loro volontà di impedire agli editori televisivi di possedere anche giornali.