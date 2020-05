Nonostante le polemiche sulla sanità della Lombardia, Gallera ha spiegato che gli ospedali continuano ad avere molte prenotazioni dalla Campania.

Intervenuto in diretta a Mattino Cinque, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera è tornato a parlare dei migliaia di residenti nelle regioni meridionali come la Campania che scelgono di curarsi nelle strutture ospedaliere della Lombardia. Questo nonostante la campagna di odio messa in atto nei confronti della sanità della sua regione ma anche contro la sua persona per la gestione dell’emergenza coronavirus.

Gallera: “Dalla Campania per curarsi in Lombardia”

Già in precedenza il forzista aveva fatto notare come ogni anno 150 mila persone provenienti dal sud vengano a curarsi al nord. E, nonostante le polemiche sorte per la gestione dell’emergenza sanitaria, ha affermato che “ci stanno tornando anche adesso nonostante gli attacchi e nonostante le richieste di dimissioni di Gallera“. Ha infatti spiegato che diversi cittadini della Campania e della Puglia stiano prenotando per ricevere le cure negli ospedali milanesi e lombardi in generale.

Un segno della competizione virtuosa e dell’eccellenza di un modello originale in cui pubblico e privato collaborano e competono, ha sottolineato. Non ha poi mancato di commentare il dato relativo ai decessi registrato domenica 24 maggio 2020 che era pari a zero.

Pur ammettendo che la situazione è in via di miglioramento, ha invitato a guardare quel numero con prudenza.

Già altre volte, ha specificato, è successo che all’inizio di ogni mese arrivano un centinaio di decessi legati alle anagrafi dei Comuni che non vengono aggiornate quotidianamente. Potrebbe quindi essere che, essendo domenica, alcune amministrazioni non abbiano fornito i dati aggiornati. “Non vorrei oggi essere euforico su un dato che sarebbe significativo“, ha concluso.