Il Senato è chiamato a votare, martedì 26 maggio, l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini e il caso Open Arms.

Open Arms e il voto sul processo a Matteo Salvini. Martedì 26 maggio si vota al Senato per l’autorizzazione al processo nei confronti di Matteo Salvini, senatore e leader della Lega. Sarà la Giunta per le autorizzazioni e le Immunità del Senato a votare sul delicato tema che potrebbe stravolge gli ambienti della politica. Numeri alla mano, però, dovrebbe prevalere il no al processo per l’ex titolare del Viminale: dovrebbero essere, infatti 13 (su 23) i voti a favore di Salvini, sommando gli 11 dei membri del centrodestra in Giunta e i due voti di Riccardi e Giarrusso, rispettivamente pentastellato ed ex Cinque Stelle. Un verdetto che dovrà essere, però, ratificato dall’Aula del Senato, entro 30 giorni.



Matteo Salvini, comunque, vive con grande tranquillità il voto al Senato per l’autorizzazione al processo sul caso Open Arms nei suoi confronti. “Ho difeso la legge, la sovranità, la sicurezza, l’onore e la dignità italiane, con l’accordo dell’intero governo.Sono tranquillo e rifarei tutto, non per interesse personale ma per tutelare il mio Paese”.

Open Arms, voto al processo per Salvini

L’ex Ministro degli Interni evidenzia: “Pd e 5Stelle vogliono mandarmi a processo per aver bloccato uno sbarco l’anno scorso? A differenza di altri, io non cambio idea – ribadisce Matteo Salvini – fermare gli sbarchi di clandestini, combattere gli scafisti, difendere la sicurezza, l’onore e la dignità dell’Italia non è un reato, ma un dovere. Mi processano? Sono tranquillo. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”.

Si vota a partire dalle ore 9 di martedì 26 maggio: oggetto della discussione sarà la relazione di Gasparri, che chiede di non dare via libera al tribunale dei ministri di Palermo. Nel documento si evidenzia: “Il comportamento dell’allora ministro Salvini era coperto da immunità, perché ha agito nella sua qualità di ministro dell’Interno, di conformità ai principi fondamentali della Costituzione”.





Richiesta che potrebbe trovare l’ok grazie al voto dei 5 leghisti (Urraro, Pillon, Stefani, Pellegrini e Augussori) dei 4 di Fi (Malan, Paroli, Modena e Gasparri) e di Balboni, di Fdi. A votare a favore della relazione Gasparri anche l’autonomista Durnwalder. A questi si dovrebbero aggiungere l’ex M5S Mario Giarrusso e la pentastellata Alessandra Riccardi.