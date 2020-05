Fontana si è mostrato ottimista sulla riapertura della Lombardia dal 3 giugno quando dovrebbero tornare consentiti gli spostamenti tra regioni.

Intervenuto nella consueta diretta pomeridiana in cui gli amministratori lombardi commentano i dati relativi ai casi di coronavirus giornalieri, il Presidente Fontana si è detto ottimista sul fatto che dal 3 giugno, data in cui presumibilmente dovrebbero essere consentiti gli spostamenti tra regioni, anche la Lombardia potrà riaprire i confini.

Fontana sugli spostamenti tra regioni

“Sono molto confidente sul provvedimento che verrà emanato dal governo e convinto che dal 3 i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia“. Così s è espresso il governatore dopo una nuova tornata di dati positivi. Il trend dei contagi, sia in regione che in tutta Italia, è infatti ormai stabile con lievi aumenti legati all’incremento dei tamponi effettuati.

Per questo motivo, data la situazione in miglioramento, crede che la Lombardia rientrerà sicuramente tra le regioni che avranno libertà di movimento. Bisognerà comunque attendere il provvedimento governativo che stabilirà i criteri in base ai quali i territori verranno riaperti.

La sua convinzione deriva dal fatto che il bilancio dei contagi ha evidenziato come essi siano estremamente positivi e in diminuzione rispetto alle precedenti settimane.

Dati che, dopo averli analizzati “abbiamo inviato all’Istituto superiore di Sanità“. Attilio Fontana ci ha tenuto particolarmente a ribadire questo concetto dopo le accuse della fondazione Gimbe di manipolare i numeri dei casi positivi per non dover richiudere tutto. Parole dopo le quali la Regione ha provveduto ad una querela.