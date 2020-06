L'ex consigliere del Csm interviene sul caso 'chat magistrati' e fa il punto della situazione.

Per Luca Palamara non c’era la volontà di offendere Matteo Salvini. L’ex consigliere del Csm rompe il silenzio e parla per la prima volta del caos ‘chat magistrati’. Lo fa nello studio di Massimo Giletti, ospite domenica 31 maggio de “Non è l’arena” su La7. Palamara – attaccato nei giorni scorsi dalla Lega per le uscite sul lavoro dell’allora Ministro degli Interni Salvini – ha rivelato come la sua intenzione a oggi sia solo quella di far chiarezza.





E proprio sul senatore leghista rivela: “Ho usato un’espressione impropria, non volevo offenderlo. Ma quella frase non rispecchia fedelmente il pensiero: è decontestualizzata, volevamo tutelare il pm che indagava”.

Palamara si scusa su Salvini

Sì, perché per Luca Palamara l’obiettivo era difendere i magistrati di Agrigento. Per questo, nelle chat dei magistrati diventate caso nazionale, invitava gli altri a ‘offendere’ Matteo Salvini. E ci tiene a precisare che non è lui il male assoluto della magistratura: “Non sono io il male assoluto.

Potrebbe far comodo a qualcuno pensarlo. Sono un uomo delle istituzioni e ho la toga nel cuore”.

Quanto all’accusa che gli veniva mossa in origine, nell’inchiesta di Perugia – aver ‘preso’ 40mila euro per facilitare una nomina – Palamara ha rivelato come: “L’accusa originaria è caduta. Gli stessi pm l’hanno fatta cadere nella fase delle indagini preliminari. Il gip ha testimoniato che non c’è nessun atto contrario ai doveri d’ufficio”.

Salvini e il caso Palamara

Sula vicenda che vede coinvolto Luca Palamara e su quanto emerso dalle conversazioni era intervenuto lo stesso Salvini da Giletti, sempre nella serata di domenica 31 maggio: “Mi sembra che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia usato parole chiare per condannare quello che gli italiani hanno letto e hanno visto su molte televisioni e giornali, ma non su tutti”.

Inoltre, secondo il leghista: “Per alcuni è come se non fosse successo nulla perchè ad essere attaccato era il ministro della Lega o il segretario della Lega”.