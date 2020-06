La Festa della Repubblica del 2 giugno 2020 segnata dall'emergenza Coronavirus: Mattarella omaggerà la città di Codogno.

Sarà una Festa della Repubblica particolare quella del 2 giugno 2020: il Presidente Mattarella si recherà a Codogno per omaggiare le vittime da Coronavirus. Il capo dello Stato ha scelto questa meta poiché simbolo dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo dal mese di febbraio dove, proprio a Codogno, fu trovato il cosiddetto paziente 1.



Il 74esimo anniversario della Festa della Repubblica, dunque, sarà molto diverso dal consueto appuntamento. Il capo dello Stato, di norma, segue un iter ben preciso: fino al 2 giugno 2019 per la Festa della Repubblica si celebrava la parata militare ai Fori Imperiali ed era compito del Presidente della Repubblica portare una corona di alloro all’altare della Patria. Il pomeriggio, invece, l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale. Per il 2 giugno 2020, invece, in programma una Festa della Repubblica alquanto insolita.



Omaggio al Milite Ignoto

Mattarella e l’omaggio al Milite Ignoto. Il capo dello Stato ha dapprima ascoltato l’esecuzione dell’Inno d’Italia.

Poi accompagnato dai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dal Primo Ministro Giuseppe Conte e dalla presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, si è recato allo scalone dell’Altare della Patria ed ha deposto la corona di fiori al sacello del Milite Ignoto.

Per l’occasione, ai lati del monumento, i vertici militari e una rappresentanza delle professioni sanitarie che hanno combattuto in prima persona l’epidemia di Coronavirus.

Mattarella: “Riflettere su valori Repubblicani”

Il Presidente della Repubblica scrive ai prefetti in occasione del 2 giugno. “Sia un giorno per riflettere sui valori repubblicani”. Il capo dello Stato evidenzia come: “Nell’anniversario della fondazione della Repubblica rivolgo a voi – e, per il vostro tramite, agli amministratori locali e a tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni – l’augurio più sincero affinché questa data sia occasione per una rinnovata riflessione sui valori fondativi repubblicani”.

Per Mattarella, inoltre, le dimensioni: “E la gravità della crisi, l’impatto che essa ha avuto su ogni aspetto della vita quotidiana, il dolore che ha pervaso le comunità colpite, hanno richiesto a tutti uno sforzo straordinario, anche sul piano emotivo. L’eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione”.

Mattarella a Codogno per la Festa della Repubblica

Nella giornata di lunedì 1 giugno è stata posata la targa di commemorazione dei morti della pandemia all’ingresso del cimitero. Qui, in occasione del 2 giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà per omaggiare i caduti a causa del Coronavirus.





Il capo dello Stato poserà una corona di fiori di fianco a due corazzieri: sarà uno dei momenti solenni della visita di Mattarella a Codogno. Il Presidente della Repubblica arriverà in Lombardia attorno alle 11 dopo la sua partecipazione alle 9 all’Altare della Patria a Roma.

Cosa si festeggia il 2 giugno

Dal 2 giugno 1948 si celebra la Festa della Repubblica. In passato, solo una volta non si è celebrata a Roma: nel 1961 fu commemorata a Torino dove si festeggiarono anche i 100 anni dell’unità nazionale. La festa del 2 giugno, inoltre, colpita dalla crisi degli anni Settanta: dal 1977 al 2001 la celebrazione venne spostata alla prima domenica del mese poiché, per risparmiare, si evitava una festa infrasettimanale. Il 2 giugno è tornato a essere giorno festivo con una legge istituita nel 2000.

Il 2 giugno, dunque, si festeggia la nascita della Repubblica in Italia grazie al voto del popolo che, con un Referendum tra Monarchia e appunto Repubblica, scelse quest’ultima forma di governo con due milioni di voti in più.