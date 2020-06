In base al sondaggio di Swg dopo tanto tempo il partito di Giorgia Meloni non risulta in crescita.

In base al sondaggio di Swg, condotto per il telegiornale di La 7, dopo tanto tempo il partito di Giorgia Meloni non risulta in crescita. In discesa anche il Pd, mentre Lega e Movimento 5 Stelle registrano una leggera crescita.

Sondaggio Swg

In base agli ultimi sondaggi di Swg, Fratelli D’Italia, dopo tanto tempo, ha interrotto, momentaneamente, la sua fase di crescita, perdendo lo 0,6% e scendendo in questo modo a quota 13,9% rispetto al precedente dato che stimava 14,5%. Non se la passa meglio il PD, sceso dello 0,7%, passando in questo modo dal 20,2% al 19,5%. Leggero calo anche per Forza Italia, che passa dal 6,3% al 6%, mentre Italia Viva sale dal 2,7% al 3%. Il partito di Matteo Renzi, quindi, torna a guadagnare punti rispetto a Azione di Carlo Calenda che a sua volta è passato dal 2,9 al 2,8%, con un calo dello 0.1%

Sempre in base all’ultimo sondaggio di Swg sugli orientamenti di voto, inoltre, si registra una crescita della Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini dall’inizio dell’emergenza coronavirus aveva visto leggermente calare i propri consensi. Gli ultimi sondaggi, comunque, evidenziano una crescita pari allo 0,1%, confermando di essere il primo partito d’Italia al 27%. Cresce anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 15,7 al 16%, con un aumento dello 0,3%.





Swg ha anche svolto un’indagine sull’opinione degli italiani a proposito del piano economico dell’Unione europea al fine di fronteggiare la crisi conseguente all’emergenza coronavirus. Ebbene, il 63% si dice favorevole al piano dell’Ue per lo stanziamento di un Recovery Fund da 750 miliardi di euro, il 15% è contrario, mentre il 22% non ha fornito risposta.