La nuova ordinanza del Veneto prevede la possibilità di riaprire i centri estivi per bambini da 0 a 3 anni e alcune piscine condominiali.

Il presidente del veneto Luca Zaia ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza valida dall’8 al 27 giugno 2020 la cui principale novità riguarda la possibilità di aprire i centri estivi per bambini con età compresa tra 0 e 3 anni. Tutte le attività saranno consentite nel rispetto delle disposizioni della Regione.

Nuova ordinanza in Veneto

“Da Roma nessuna risposta sulle linee guida, quindi decidiamo noi e ci prendiamo la responsabilità“, ha affermato il governatore leghista. Ha poi spiegato che tornerà in campo anche il settore della ristorazione che garantisca i pasti ai bimbi piccoli e che anche le sale da gioco per adolescenti potranno essere attive nel rispetto delle norme regionali.

Un’altra novità riguarda le piscine condominiali che potranno riaprire negli edifici con almeno nove unità abitative. Gli sport di squadra invece non potranno ancora essere riattivati e pertanto, ha specificato, rimane vietato giocare a beach volley. Quanto alle case di riposo, ha affermato che la quasi totalità è entrata a regime facendo entrare in modo scaglionato e contingentato i congiunti che vogliano far visita agli ospiti. Quanto a quelle che hanno deciso di non aprire alle visite dei parenti, Zaia ha promesso di fare una “moral suasion”.





Rimane esclusi dal nuovo provvedimento spettacoli, discoteche, teatri, cinema, casinò e sale Bingo così come la partita degli sport di squadra, Per questo “ci siamo dati come data il 15 di giugno“. Lo stesso vale per fiere, sagre, congressi e grandi eventi che il Presidente non ha escluso possano essere inseriti nella prossima ordinanza.