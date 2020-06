In pochi giorni un milione e mezzo di italiani ha scaricato l'App Immuni: Sileri si è detto ottimista sul raggiungimento del 60% degli utenti.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto in diretta a L’aria che tira commentando la buona partenza dell’App Immuni che, disponibile da pochi giorni sugli store di Apple e Google, è già stata scaricata da un milione e mezzo di italiani.

Sileri sull’App Immuni

Ha poi ribadito come si tratti ancora di un momento sperimentale che prenderà il via in quattro regioni, ovvero Puglia, Marche, Liguria e Abruzzo. Se i risultati dei primi giorni avranno esito positivo, l’operatività sarà poi estesa a tutta Italia.

L’obiettivo è quello di tracciare i contagi da coronavirus e avvisare gli utenti qualora siano venuti a contatto con un infetto.

La conduttrice di La7 Myrta Merlino gli ha poi fatto notare che probabilmente sarebbe stato utile averla disponibile e avviata su tutto il territorio nazionale già dal 18 maggio, data in cui si sono aperte la maggior parte delle attività produttive.

Sileri, pur mostrandosi d’accordo, ha spiegato che non va pensato che l’unico vantaggio di Immuni sia quello del tracciamento. L’applicazione, ha continuato, fa infatti parte di un progetto più ampio che vede coinvolti i medici di medicina preventiva e i servizi territoriali.

Infine un auspicio sul numero di utenti che la scaricheranno. Affinché dia i suoi frutti è necessario che almeno il 60% degli italiani ce l’abbia sul proprio telefonino. Ma su questo punto si è detto ottimista: “I numeri fatti nei primi giorni mostrano che la popolazione l’ha accolta bene“.