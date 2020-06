Gaffe vera o immagine manipolata? Salvini svetta di fronte all'Etna, al posto del Vesuvio, in una locandina destinata alla Campania.

Da diverse ore circola sui social network una locandina di Salvini in cui si vede l’Etna sullo sfondo, in Campania, al posto del Vesuvio. Qualcuno afferma che si tratti di una vera e propria gaffe del leader della Lega, altri invece inneggiano alla manipolazione fotografica. Poco dopo spunta la versione corretta, con il vulcano giusto.

Salvini e l’Etna in Campania

Matteo Salvini ha annunciato così il suo tour in Campania, previsto per oggi, venerdì 5 giugno 2020. La visita si pone come obiettivo quello di incontrare gli artigiani del presepe di San Gregorio Armeno, dimenticati durante la pandemia Coronavirus, per poi omaggiare Pasquale Apicella, agente di Polizia ucciso da una banda di rapinatori.

I social network, si sa, possono essere fucina di fake news e fotomontaggi: non è dato sapere se la locandina con l’Etna in Campania sia stata davvero postata da Salvini o meno. Il dubbio è lecito, dal momento in cui il leader della Lega non è nuovo a scivoloni ortografici e qualche uscita poco felice.

Nessuna smentita né conferma

Difficile confermare o smentire la locandina “orrore” di Matteo Salvini, soprattutto perché sui social network non è possibile visualizzare le modifiche alle immagini. La foto ha fatto il giro d’Italia così velocemente che risulta impossibile risalire al post originale, unica vera prova della veridicità dell’informazione.

Per il momento dall’ex ministro non perviene alcuna dichiarazione, come invece è solito fare in queste situazioni “scottanti”, ma molto probabilmente non tarderà a farsi leggere su Twitter.