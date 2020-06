Giuseppe Conte ha affermato di essere sereno e senza preoccupazioni per la convocazione in Procura a Bergamo.

Uscito da Palazzo Chigi Giuseppe Conte ha risposto alle domande dei cronisti in merito alla sua convocazione in Procura a Bergamo e alla non partecipazione delle opposizioni agli Stati generali dell’economia.

Conte sulla convocazione a Bergamo

Al giornalista che gli ha riportato le dichiarazioni di un procuratore secondo cui l’istituzione della zona rossa tra Anzano e Nembro, oggetto dell’indagine della magistratura, era di competenza del governo, ha così risposto: “Non sono affatto preoccupato.

Non è un atteggiamento di arroganza ma riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza in piena serenità“. Ha ribadito che il suo è un atteggiamento sereno ma non da parte di chi ostenta presunzione bensì da parte di chi ha agito in scienza e coscienza ogni volta che ha preso una decisione. “Abbiamo fatto tutto il possibile per salvaguardare la nostra unità nazionale“, ha sottolineato.

Ha poi dichiarato di aver letto la nota delle opposizioni dicendosi sorpreso per l’anticipazione.

Il centrodestra unito ha infatti fatto sapere di essere pronti ad un confronto con il Premier ma soltanto in sedi e occasioni istituzionali. “Il luogo del confronto e della discussione è il Parlamento, non sono le ville o le sfilate. 60 milioni di persone non possono dipendere dall’umore di Rocco Casalino“, ha fatto sapere Matteo Salvini. A tal proposito Conte ha spiegato che Villa Doria Pamphilj, quella scelta per il tavolo, è la sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio: il fatto di convocarli lì è quindi un gesto di attenzione nei loro confronti.

Quanto all”urgenza di riferire alla commissione parlamentare sui fatti di Giulio Regeni ha spiegato che il prima possibile provvederà a fare le sue dichiarazioni.