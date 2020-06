Sindaco di Castelvetro Piacentino dona lo stipendio alla Protezione Civile evitando strumentalizzazioni politiche.

Le zone del piacentino sono state tra quelle maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus in Italia, con diversi casi e la necessità di posti letto e di pronto intervento per tutti i cittadini. Tra le mille difficoltà, il sindaco di Castelvetro Piacentino, Luca Quintavalla, ha deciso di schierarsi dalla parte della Protezione Civile e del loro grande impegno per aiutare anziani e malati.

Per far questo il sindaco ha donato loro il suo stipendio nel mese di marzo. Il primo cittadino ha voluto evitare che la cosa si sapesse in quanto il fatto si presterebbe a facili strumentalizzazioni da lui non cercate. Con la sua donazione la Protezione Civile ha potuto mettere la benzina ai mezzi di soccorso e assistenza visti i molti spostamenti.

Sindaco di Castelvetro dona lo stipendio

A rivelare la vicenda è stato il presidente delle tute gialle castelvetresi, Claudio Mariotti, che ha detto: “Non ha voluto dirlo anche per evitare strumentalizzazioni politiche, ma io ritengo giusto spiegare da dove abbiamo preso i soldi necessari per la benzina, visto che ne è servita davvero parecchia: in questi mesi abbiamo raccolto complessivamente circa 3.500 euro, e anche il nostro sindaco ha contribuito in modo significativo devolvendoci il suo stipendio”.







“Offerte – prosegue Mariotti – sono arrivate anche dal Gruppo alpini, dall’Anpi, dalla Pro loco e da tanti castelvetresi. Non riporto cifre perché ogni gesto ha avuto per noi uguale valore, ringraziamo tutti di cuore”. Oltre a Quintavalla, che preferisce non commentare, in questi mesi anche altri politici piacentini hanno contribuito in vario modo alle azioni di aiuto.