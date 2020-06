Zaia, De Luca e Bonaccini sono i governatori con indice di gradimento maggiori secondo i sondaggi.

I sondaggi realizzati tra l’1 e il 10 giugno sul gradimento dell’operato dei governatori nell’emergenza coronavirus vedono in testa Luca Zaia con il 75% seguito da Vincenzo De Luca al 62%. In generale il 51% dei cittadini facenti parte del campione intervistato da Otto e Mezzo (La7) è soddisfatto di come si è comportato il proprio Presidente di regione.

Sondaggi sul gradimento dei governatori

Gli italiani hanno dunque premiato il modello Veneto, da molti ritenuto vincente a partire dalla decisione di isolare i contagi dando il via ad una campagna di screening di massa a Vo’ Euganeo, primo focolaio accertato. Dopo il governatore campano, collocato al secondo posto, trova spazio Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna, con il 60% del gradimento.

Seguono con eguale punteggio, pari al 54%, i Presidenti del Friuli Venezia-Giulia e della Toscana Massimiliano Fedriga ed Enrico Rossi.

Al sesto posto, con il 53%, si colloca il siciliano Nello Musumeci mentre il settimo è del Christian Solinas con il 51%.

Tra gli altri Presidenti che nella graduatoria dei cittadini hanno ottenuto un gradimento compreso tra 49% e 40% vi sono poi Giovanni Toti (Liguria), Nicola Zingaretti (Lazio), Michele Emiliano (Puglia), Jole Santelli (Calabria) e Marco Marsilio (Abruzzo). Più indietro, con un indice collocato tra il 39% e il 35% vi sono il lombardo Attilio Fontana, il piemontese Alberto Cirio e il marchigiano Luca Ceriscioli.





Il direttore di Demopolis, l’agenzia che ha commissionato il sondaggio, ha spiegato che la gestione sanitaria e la capacità di contenimento del coronavirus hanno inciso molto sull’opinione che i cittadini hanno sugli amministratori.