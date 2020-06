Il nuovo protocollo della Campania ha come scopo quello di evitare che nelle strutture possano risultare nuovi contagiati da coronavirus.

L’Unità di Crisi della Campania ha disposto un protocollo operativo relativo al coronavirus nel caso si venga contagiati in Campania. Rimane l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in caso di febbre alta. Anche gli accompagnatori dovranno restare in isolamento e lasciare le strutture in cui soggiornano per le vacanze.

In casi gravi, pronto trasferimento nelle strutture adibite al covid.

Coronavirus in Campania: protocollo per i contagiati

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha redatto un protocollo operativo per coloro che contraggano il coronavirus in Campania e che venissero contagiati durante il loro soggiorno in case private o strutture ricettive lontane dal domicilio abituale.

Ecco cosa prevede la norma nazionale: “i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante“, mentre la forma regionale “Protocolli di sicurezza anti diffusione Sars-Cov-2 per la ripresa delle attività economiche e produttive” impone già ai titolari di varie strutture ed esercizi commerciali di attuare misure di contenimento e prevenzione.



I punti del protocollo

Ecco quali misure e accorgimenti dovranno prendere tutti i titolari delle strutture ricettive campane nel caso si presentassero positivi, presunti contagi e come gestire l’isolamento degli accompagnatori.

Rimane obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso al febbre sia oltre i 37,5 gradi. Darà possibile chiamare il medico di famiglia o nel caso un pediatra a scelta liber

Nel caso si fosse entati in contatto con positivi nei 14 giorni precedenti, obbligo di quarantena

Consapevolizzare i clienti che non si potrà soggiornare nel caso si manifestino i sintomi, se pur lievi

Consapevolezza per gli accompagnatori dei positivi che anch’essi dovranno lasciare la struttura e restare in isolamento

Vige sempre il rispetto delle misure di sicurezza, igiene e corretto distanziamento sociale

In caso di sintomi gravi, il paziente potrà essere trasportato d’urgenza con un’ambulanza del 118 presso le strutture campane più vicine specializzate nel trattamento dei casi covid.