La data proposta dal ministro Azzolina per l'inizio della scuola è il 14 settembre: l'annuncio.

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che proporrà alle regioni il 14 settembre 2020 come data per il rientro a scuola e l’inizio delle lezioni. La dichiarazione giunge dopo le polemiche sorte sull’avvio del prossimo anno scolastico che secondo alcuni avrebbe anche potuto essere calendarizzato il 23 settembre a causa delle elezioni del 20 che terrebbero occupati gli istituti.

Azzolina propone inizio della scuola il 14 settembre

In un comunicato del Ministero dell’Istruzione si legge che il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge, stabilisce che dal primo di settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti. E che per quanto riguarda l’inizio ufficiale delle lezioni, la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre.

Solitamente sono le singole amministrazioni a decidere il calendario scolastico tanto che per esempio Bolzano aveva deciso di partire il 7 settembre, il Veneto l’11, la Lombardia il 14, la Toscana e l’Emilia il 15, il Friuli il 16. Di intesa con la Conferenza Stato Regioni si è però optato, per l’anno 2020/2021 di scegliere una data di inizio comune.

Resta ora da capire se le amministrazioni regionali saranno d’accordo con la proposta del 14 settembre. Bonaccini e Toti, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Conferenza, avevano in realtà chiesto che tale domenica o addirittura quella prima fosse dedicata all’election day. Proprio per evitare che le elezioni andassero a inficiare la ripresa dell’anno scolastico. Finora nessun governatore ha ancora preso posizione sulla questione.