Miley Cyrus ha rivolto un appello tramite Twitter ai principali capi di Stato, tra cui il presidente del consiglio dei ministri italiano Giuseppe Conte, per unirsi alla lotta contro il razzismo e il Covid-19. Ecco la risposta del Premier.

La popstar americana Miley Cyrus ha lanciato un appello al Presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte affinché aderisca, assieme ad altri leader europei, alla campagna internazionale Global Goal: United for the Future.

“L’Italia e il mondo sono uniti in solidarietà con Black Lives Matter negli Usa.

Dobbiamo restare uniti per contrastare il Covid-19 e il suo sproporzionato impatto sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore. Per favore ti unisci a noi premier Giuseppe Conte? #GlobalGoalUnite”. Sono queste le parole utilizzate da Miley Cyrus per lanciare il suo appello.

Italy has been at the frontline of the fight against #COVID19 and is engaged in the ACT-Accelerator to ensure universal and equitable access to vaccines and treatments. International cooperation and solidarity are key to succeed. Together we will make it, Miley #GlobalGoalUnite https://t.co/NCq0xbBckM

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2020