Nuova ordinanza in Sicilia: dal 15 giugno via libera a discoteche e fiere

Regione Sicilia ha optato per riaprire quasi tutte le attività lunedì 15 giugno: il contenuto della nuova ordinanza.

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore lunedì 15 giugno e consentirà la ripartenza di diverse attività economiche e sociali. Pur ricalcando alcune norme del decreto governativo emanato l’11 giugno, si è permesso come altri Presidenti regionali di anticipare alcune riaperture.

Nuova ordinanza in Sicilia dal 15 giugno

A partire da tale data potranno riaprire sale giochi, sale scommesse e sale bingo ma anche sale da ballo e discoteche, sia all’aperto che al chiuso. Il dpcm aveva invece stabilito la loro riapertura nel mese di luglio in quanto considerate luogo ad alto rischio di contagio da coronavirus. Stesso discorso vale per le fiere ed i congressi che in Sicilia potranno riprendere sempre da lunedì 15 giugno.

Via libera anche a centri benessere, centri termali, centri culturali e centri social. Come stabilito anche a livello nazionale, riapriranno poi cinema e teatri e ripartiranno anche gli spettacoli dal vivo, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e con un numero massimo di spettatori in base all’area disponibile. Quanto ai servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, la data di riapertura è fissata per il 22 giugno e verrà disciplinata da un decreto attuativo da emanare entro domenica 21.

Gli sport di contatto potranno invece ripartire sabato 20 giugno, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio e previo decreto attuativo dell’assessore regionale dello Sport, d’intesa con quello della Salute, da emanarsi entro giovedì 18.