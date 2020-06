Le tre strategie per salvare l'Italia, l'importanza del Recovery Fund e il rilancio della bellezza: l'intervento di Conte in apertura degli Stati Generali.

Hanno preso il via gli Stati Generali dell’Economia a Villa Pamphilj a Roma con l’obiettivo di rilanciare l’Italia dopo l’emergenza coronavirus: nel suo discorso di apertura il Premier Conte ha sottolineato che le linee strategiche da percorrere sono quelle dalla modernizzazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale.

Conte apre gli Stati Generali

“Stiamo lavorando per avere una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata. Dobbiamo assicurare che le tecnologie digitali già esistenti per la vita di tutti i giorni possano incrementare la produttività dell’economia e l’innovazione“, ha aggiunto il Presidente del Consiglio. Si è poi soffermato a sottolineare l’importanza del Recovery Fund, ora ribattezzato Next Generation Ue, come strumento per la ripartenza.

Per uscire dalla crisi, ha continuato, è necessario non solo continuare a seguire l’emergenza ma anche progettare un piano per il dopo che consenta di trasformarla in opportunità.

Per fare questo è necessario “il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche, sociali e produttive del paese” che nella settimana successiva avrà modo di incontrare.

Nell’ambito del progetto, ha concluso, uno spazio dovrà essere destinato ad investire sulla bellezza dell’Italia. La scelta di Villa Pamphilj come location, che al centrodestra è parsa inusuale, ha proprio l’obiettivo di omaggiarla.

Gli interventi a seguire

Dopo il messaggio iniziale del Premier, interverranno il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, il segretario Generale dell’Ocse, Ángel Gurría, e la direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva.

Al termine Conte e gli altri ospiti presenti parteciperanno al Panel “Policy in the Post-Covid world: challenges and opportunities“.