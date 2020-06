Beppe Grillo si scaglia contro Di Battista che chiede un congresso: "Non ha il senso del tempo".

Il Movimento 5 Stelle continua a sfaldarsi, a litigare e a dare l’impressione di essere un organismo pronto ad esplodere tra scissioni, cambi di partito e espulsioni. L’ultimo atto vede il fondatore Beppe Grillo contro l’attivista ed ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista che, durante l’ospitata a Mezz’ora in più su Rai 3, ha fortemente criticato il governo Conte e chiesto di fare un congresso o un’assemblea costituente dei 5 Stelle al più presto: “Chiedo il prima possibile un congresso.

Usiamo anche questa vecchia parola, o assemblea costituente o Stati generali del Movimento 5 Stelle, per costruire un’agenda politica e vedremo chi vincerà”.

Beppe Grillo contro Di Battista

La risposta piccata di Beppe Grillo è arrivata poco dopo su Facebook con un post in cui il comico accusa l’attivista del movimento di non avere il senso del tempo: “Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto… Ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film Il giorno della Marmotta”.

Poi Di Battista ha risposto, sempre a mezzo social: “Ho fatto proposte e preso posizioni chiare. Si può legittimamente non essere d’accordo. Lo si dica chiaramente, spiegando il perché”.

Il pensiero di Di Battista

Di Battista nel suo lungo post espone perchè secondo lui sia necessario organizzare un congresso: “È bene che il Movimento si faccia carico del disagio sociale che sta arrivando prima che se lo facciano coloro che l’hanno provocato”.





Sul presidente Giuseppe Conte e sulla sua possibile elezione a capo politico e leader del Movimento: “Si deve iscrivere e candidarsi al congresso. Dicono che con lui arriveremo al 30%? Vorrei ricordare i sondaggi che facevano su Monti. Stiamo diventando una sondaggiocrazia”.