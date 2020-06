Di Battista ammette di avere idee diverse da Beppe Grillo, ma invita il M5s a un congresso per un confronto interno.

Continua il botta e risposta sul futuro del Movimento. Dopo un lungo silenzio, Alessandro di Battista ha parlato dell’evoluzione del M5s chiedendo a Beppe Grillo di dare il via a un congresso per favorire la condivisione di idee. Una proposta che non ha incontrato il favore del comico genovese: “Io ho delle idee e, se non siamo d’accordo, francamente, amen“.

Di Battista: “Grillo in disaccordo”

In un’intervista rilasciata a Quarta Repubblica, Alessandro di Battista è tornato a parlare dopo un lungo silenzio del M5S, svelando la sua intenzione di non farsi scoraggiare dai costanti rifiuti da parte di Beppe Grillo: “Ieri ho parlato di congresso e delle mie idee e Beppe (Grillo ndr) mi ha mandato a quel paese. Io ho delle idee e, se non siamo d’accordo, francamente, amen!”.

“Chiedo il prima possibile un congresso. Usiamo anche questa vecchia parola, o assemblea costituente o Stati generali del Movimento 5 Stelle per costruire un’agenda politica e vedremo chi vincerà…”. Così aveva dichiarato in seguito Di Battista. Grillo aveva risposto: “Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto… ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento.

Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film Il giorno della marmotta“.





Risposte su Facebook

Su Facebook poi è arrivato il post in cui ribadisce la sua presa di posizione: “Ieri dalla Annunziata sono riuscito a toccare molti punti e a prendere diverse posizioni (chiaramente cose che ribadisco, ribadirò e per le quali lotterò).

Non sono riuscito invece a toccare la questione ‘acqua pubblica’. Beppe ha pubblicato questo intervento sul tema. Lo condivido in pieno. La ripubblicizzazione dell’acqua (far tornare pubblica la gestione dell’acqua e della rete idrica) è una di quelle azioni ‘anti-liberiste’ necessarie per proteggere i cittadini”.