Il quotidiano spagnolo ABC attacca il M5s e parla di un presunto accordo con Maduro: "Il Venezuela ha finanziato 3,5 milioni di euro".

Il governo del Venezuela avrebbe finanziato il M5s nel 2010. A riferirlo è il quotidiano spagnolo conservatore ABC nella prima pagina dell’edizione cartacea di lunedì 15 giugno. Ciò risulterebbe da alcuni documenti desecretati di cui è venuto in possesso il quotidiano iberico.

Secondo quanto risulterebbe, infatti, il governo Chavez avrebbe finanziato il Movimento 5 Stelle nel 2010 con 3,5 milioni di euro inviati in una valigia e consegnati a Gianroberto Casaleggio, cofondatore insieme a Beppe Grillo, deceduto nel 2016. Nella lettera pubblicata dalla rivista spagnola si evidenzia come Casaleggio fosse presentato come promotore di un “Movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista in Italia”.

Ya está disponible la primera edición de ABC del lunes 15 de junio en @abckioskoymas https://t.co/wkY7dOgQRB pic.twitter.com/ZAodlow04z — ABC.es (@abc_es) June 14, 2020

M5s finanziato dal Venezuela

Il M5s finanziato dal Venezuela secondo ABC. E nella lettera pubblicata, risalente al 5 luglio 2010, emergerebbe come la consegna del denaro sia avvenuta in contanti in una valigetta a Gianroberto Casaleggio attraverso l’intermediazione del console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino.

Il Movimento 5 Stelle, del resto, non ha mai nascosto la vicinanza al regime di Maduro (ministro degli Esteri nel 2010) schierandosi apertamente contro Juan Guaidó, presidente ad interim del Venezuela.

Bocche cucite, al momento, da parte degli alleati al Governo del Movimento 5 Stelle. Per esempio, Graziano Delrio ha risposto così ai cronisti che lo hanno intercettato a Roma: “Non voglio commentare indiscrezioni giornalistiche di cui non abbiamo contezza della veridicità cerchiamo di fare insieme il bene di questo Paese, ogni partito ha le sue dinamiche, i suoi rapporti e le sue relazioni”.