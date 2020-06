La cassa integrazione sarà prorogata per un altro mese: lo ha annunciato il Premier Conte.

Importante novità in arrivo per i lavoratori: la cassa integrazione sarà prorogata per altre 4 settimane così come annunciato dal Premier Conte. Nella giornata di lunedì 15 giugno, infatti, sarà approvato un decreto con cui si darà il via alla proroga della Cig.

L’annuncio del Primo Ministro arriva direttamente da Villa Pamphili a Roma dove si stanno svolgendo gli Stati Generali. Presenti i rappresentanti delle principali sigle sindacali italiane (Ucl, Usbb, Cub, Cisal, Confsal, Cobas, Unicobas, Cida, Cse, Fnsi) ai quali Conte ha garantito che la cassa integrazione sarà destinata a tutti e ci sarà la proroga.

Proroga cassa integrazione: c’è il decreto

Per questo motivo, il Premier ha annunciato che è stato predisposto: “Un decreto legge, che adotteremo oggi stesso (lunedì 15 giugno, ndr.) in un Consiglio dei ministri che si svolgerà a margine degli incontri odierni, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto Rilancio”.





Il premier Conte tornerà a rivolgere un discorso d’indirizzo durante gli Stati Generali in programma lunedì 15 giugno, poi interverranno i sindacati. In serata, invece, i lavori si chiuderanno con gli enti locali, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Unione delle Province Italiane.