Il Premier Conte ha intenzione di chiudere al più presto i dossier su Alitalia e Autostrade: i due progetti.

Il governo è pronto a chiudere dossier da tempo aperti sui tavoli di Palazzo Chigi tra cui quelli relativi ad Alitalia e Autostrade: lo ha annunciato il premier Conte in un’intervista a Fanpage in cui ha anticipato le prossime mosse che farà l’esecutivo.

Conte su Alitalia e Autostrade

Sulla questione della compagnia di bandiera, per il cui rilancio qualche giorno prima erano stati stanziati 3 miliardi, il Presidente del Consiglio ha annunciato che nascerà una newco, “una nuova società che non sarà un carrozzone di Stato ma un nuovo soggetto che dovrà riuscire a interpretare lo spazio di mercato attualmente disponibile, sia in Italia che per quanto riguarda le tratte internazionali“.

Come ha sempre sostenuto, l’obiettivo è quello di presidiare quello spazio di mercato perché è importante avere un vettore.

Non tanto per una questione di bandiera ma perché è fondamentale nella logica dell’interconnessione dei trasporti. Dato che la visione di paese del governo si basa sull’integrazione dei sistemi di trasporto, è infatti estremamente importante rendere più efficiente l’utilizzo delle infrastrutture. Ha poi spiegato che avrebbe incontrato i ministri competenti poche ore dopo e che già mercoledì 17 giugno potrebbero arrivare le prime indicazioni per la costituzione della newco e per l’avvio del lavoro.

Quanto invece ad Autostrade, il suo scopo è quello di chiudere al più presto il dossier perché “ce lo stiamo trascinando da un po’ di tempo ed è un’incertezza che deve avere termine“. Il Premier Conte ha confermato il no al piano di circa 2,9 miliardi di euro proposto da Aspi.