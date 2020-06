Mentre Zaia parla del batterio killer dell'ospedale di Verona, Salvini mangia ciliegie. E il web non perdona.

È diventato virale il video di Matteo Salvini che mangia ciliegie durante la conferenza stampa di Luca Zaia: mentre il Governatore del Veneto spiegava ai media qual è la situazione attuale al Borgo Trento di Verona, ove è presente un batterio killer che ha colpito diversi neonati, il leader della Lega non ha nascosto la sua passione per le ciliegie.

Il video che incastra il senatore leghista è stato divulgato dal Partito Democratico. Il tutto mentre Luca Zaia evidenzia come l’obiettivo sia quello di mettere in sicurezza l’ospedale Borgo Trento e far luce sulla vicenda per chiarire cosa stia accadendo.

Salvini mangia le ciliegie

Il Citrobacter, infatti, ha portato al decesso di almeno 3 neonati e in dodici hanno subito problemi neurologici. Questa è un’infezione ospedaliera in neonatologia su cui è necessario fare chiarezza. “Vogliamo capire quali sono state le cause, anche se non riusciremo a ridare la vita ai bimbi che si sono ammalati”. Durante la conferenza stampa di Zaia, Salvini invece si è solo concesso qualche cenno con la testa in segno di approvazione.

Come si suol dire ‘una chiama l’altra’ e le ciliegie sono una vera passione per Matteo Salvini.





Già in passato, del resto, con un post su Facebook, aveva esaltato la frutta del periodo maggio-giugno, ovvero le ciliegie. Matteo Salvini commentava così nel 2017: “Vi voglio bene amici, gustate le ciliegie.

Ovviamente quelle italiane!”.