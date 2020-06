Salvini provoca il governatore della Campania: "Sono contento per Gattuso e per Napoli, ma di fronte ai festeggiamenti mi chiedo: dov'era De Luca?".

Non si arrestano gli screzi tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca: dopo la vittoria in Coppa Italia, la città di Napoli è scesa in strada per festeggiare il traguardo raggiunto, creando non pochi assembramenti. Il leader della Lega passa all’attacco: “Sono contento per Gattuso e per Napoli, ma qualcosa non ha funzionato.

Di fronte ai festeggiamenti di Napoli, mi chiedo: dov’era De Luca?“.



Salvini critica De Luca

Intervenuto a Mattino 5, Salvini si è complimentato con Gattuso per il traguardo raggiunto insieme ai suoi ragazzi, ma non sono mancate le critiche nei confronti del governatore campano Vincenzo De Luca.

“Cosa dice di fronte a quei festeggiamenti? Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie e mercoledì sera c’era qualche migliaio di tifosi”, è stato il commento del leghista.

Sull’andamento dell’emergenza sanitaria, ha dichiarato: “I dati ci dicono che i casi sono in calo, ma questo non vuol dire che si cala la guardia“.

Le critiche non sono mancate neppure nei riguardi del ministro dell’Istruzione Azzolina: “Se i teatri, i cinema riaprono, una follia che le scuole non lo facciano. Il ministro dovrebbe chiedere scusa. Fosse per me darei qualche elemento di libertà”.



Non solo Salvini e le sue critiche a De Luca all’indomani dei festeggiamenti per la Coppa Italia. Infatti, anche Ranieri Guerra, vicedirettore generale delle iniziative strategiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, intervenuto ad Agorà, su Rai2, ha commentato stizzito quanto accaduto a Napoli. “Sciagurati, fa veramente male vedere queste immagini. In un momento così non ce lo possiamo permettere“, ha detto.