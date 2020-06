Rita Dalla Chiesa va contro, seppur in maniera indiretta, l'amministrazione capitolina di Virginia Raggi.

Rita Dalla Chiesa ha denunciato su Twitter il degrado della sua città, Roma, postando le foto di un cassonetto circondato da rifiuti di ogni tipo e di incuria del verde civico. Tutti elementi che giocano a sfavore della sindaca della Capitale ed esponente del Moviemento 5 Stelle, Virginia Raggi, nei confronti della quale la Dalla Chiesa si schiera decisamente contro.

“Lo schifo di Piazza Jacini, Vigna Clara, a Roma. Davanti a un supermercato. Altro che guanti e mascherine”, queste le parole usate dall’ex conduttrice di Forum nel suo tweet di denuncia.

Lo schifo di Piazza Jacini, Vigna Clara, a #Roma. Davanti a un supermercato. Altro che guanti e mascherine…. pic.twitter.com/ZnHi7a5jEh — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 16, 2020

Rita Dalla Chiesa contro la Raggi

Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa si espone sui social per portare avanti delle sue battaglie o per lodare le iniziative politiche di alcuni esponenti, specie quelli del centrodestra. Questo l’ha portata spesso anche ad essere bersaglio di molti insulti e critiche da parte degli utenti, sopratutto di coloro che non hanno una visione simile alla sua.

Molte critiche le erano state rivolte quando aveva definito Roberto Saviano e Chef Rubio “due poveracci” per il loro presunto mancato rispetto nei confronti delle forze dell’ordine in riferimento ai casi di cronaca che avevano portato alla morte dell’agente Marco Cerciello Rega, a Roma, e quella di due poliziotti uccisi nella sparatoria davanti alla Questura di Trieste. La giornalista si era schierata apertamente in favore di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, gli unici politici, secondo il suo punto di vista, a non aver tradito l’Italia e le sue istituzioni.

Ora l’attacco, seppur velato, alla Raggi si presta ad essere un altro grande argomento di discussione e di critica.