Salvini pulisce gli occhiali con la mascherina usata: nuova gaffe del leader del Carroccio.

Settimana tutta da dimenticare per Matteo Salvini che dopo la questione delle ciliegie, del lapsus in Senato su “porti aperti – porti chiusi” e ancor prima la nota intervista con Floris a Di Martedì in cui ha dato vita ad una catena di meme social.

Il tema dell’utilizzo della mascherina era alla base di quella chiacchierata tra il leader della Lega e il conduttore del programma di La7 e ora, lo stesso dispositivo di protezione personale tradisce ancora una volta l’ex ministro dell’Interno. Nello specifico questa volta Salvini in conferenza stampa ha pulito i suoi occhiali con la mascherina appena usata, un gesto ripreso dalla telecamere di Tagadà.



Allucinante,Salvini si pulisce gli occhiali con la mascherina.

Ma questo è fuori https://t.co/tevkfziCrh — Siciliano (@Siciliano741) June 17, 2020

Salvini pulisce gli occhiali con la mascherina

Ancor prima del gesto di pulizia degli occhiali, la conduttrice di Tagadà commentava le immagini della conferenza stampa facendo notare come Matteo Salvini -intento in un cambio di mascherina – stesse in realtà commettendo molti errori che in questi mesi di lockdown tutti abbiamo imparato a riconoscere come tali.

Non toccare la parte esterne del dispositivo quando lo si è utilizzato, se proprio lo si è entrati in contatto con la superficie è opportuno lavarsi bene le mani e sopratutto non utilizzare la mascherina come una pezza per pulire gli occhiali.

Una nuova gaffe dunque per il leader della Lega apparso più volte fuori fuoco nell’ultimo periodo complice forse un po’ di stanchezza o nervosismo visto che, secondo tutti i principali sondaggi, il Caroccio pur rimanendo il primo partito in Italia è in calo costante di consensi dallo scorso settembre.