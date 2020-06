Ennesima gaffe per Salvini che in una diretta Fb dichiara che il ponte di Genova si autoalimenterà con metano, anziché con pannelli fotovoltaici.

In una diretta sul suo profilo Facebook dal cantiere del Ponte di Genova (attraversato per la prima volta da un’auto dopo la ricostruzione), Matteo Salvini è caduto nell’ennesima gaffe, dichiarando che il viadotto si autoalimenterà con pannelli di metano, anzichè fotovoltaici.

Immediata la reazione divertita e ironica sui social, dove è già trend topic l’hashtag #pannellidimetano.

Pannelli di metano sul ponte di Genova?

Matteo Salvini lunedì 22 giugno è arrivato a Genova per assistere al completamento dei lavori del nuovo ponte, ma è nuovamente diventato bersaglio facile sui social per via di un’altra gaffe.

In una diretta sul suo profilo Facebook, il leader della Lega ha dichiarato:” Questo ponte, grazie ai pannelli di metano, si autoalimenterà” . Una frase che ha subito suscitato grande ironia e divertimento sui social. Saranno infatti pannelli fotovoltaici ad autoalimentare il ponte giorno e notte con la loro energia.

Le gaffe di Salvini

Ennesima gaffe per Matteo Salvini che su Twitter è diventato in pochissimi minuti trend topic. L’hasthtag #pannellidimetano è diventato subito tra i più utilizzati e menzionati nelle migliaia di cinguettii scritti sul social.





Il suo abbigliamento e la sua “Invenzione fisica” hanno ricordato simpaticamente a molti l’ingegner Cane, personaggio interpretato da Fabio De Luigi a Mai dire Gol, puntualmente preso in giro dalla Gialappa’s band.

Ritorna in auge il meme in cui solo due settimane prima il leader della Lega era stato ripreso da Giovanni Floris per non aver usato la mascherina durante un selfie.

Ma sono numerosi gli scivoloni di cui l’ex vicepremier si è reso protagonista nelle ultime settimane, dalle ciliegie mangiate in conferenza stampa alla mascherina utilizzata per pulire gli occhiali.