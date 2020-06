Salvini replica a De Luca: “È un poverino, mi insulta da una settimana”

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha replicato alle recenti affermazioni di Vincenzo De Luca, definendolo campione solo a parole.

Non è tardata ad arrivare la replica di Matteo Salvini alle affermazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca, che lo scorso 19 giugno aveva definito il segretario leghista un somaro per via delle sue parole contro gli assembramenti per vittoria del Napoli in Coppa Italia.

Salvini ha attaccato De Luca accusandolo di essere un campione soltanto a parole e puntando il dito contro la crisi dei rifiuti nella regione ancora irrisolta dopo cinque anni dal suo insediamento.



Salvini contro De Luca

Ai microfoni di Radio Cusano Campus, Salvini ha parlato della gestione della crisi dei rifiuti che a suo dire sarebbe ancora lungi dall’essere risolta: “De Luca a parole è un campione, però chiedete ai campani sulla questione rifiuti.

[…] Ci sono ancora centinaia di milioni di ecoballe per le strade, nei depositi campani. Un governo si occupa di sanità, rifiuti e viabilità. Chiamate a caso un cittadino di Napoli o di Salerno e chiedetegli quanti ospedali sono stati chiusi e quanti rifiuti sono stati tolti”.





Il segretario della Lega ha poi sottolineato gli interventi effettuati in Campania quando lui era ministro dell’Interno: “Io tifo per la pandemia? È un poverino è una settimana che mi insulta, cosa gli vuoi rispondere? Io da ministro dell’interno non guardavo ai colori politici e per la Campania abbiamo investito in uomini, mezzi, più di quanto abbiamo investito in altre regioni. Probabilmente anche De Luca ha capito che alla terza, alla quarta, alla quinta battuta la gente ride, alla sesta si incazza, perché oggi i problemi sono la cassa integrazione e i soldi alle imprese che non arrivano”.