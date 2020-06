Sondaggi politici, il Pd sempre più vicino alla Lega

Zingaretti a caccia di Salvini, con il Pd sempre più vicino alla Lega secondo gli ultimi sondaggi politici Ixè.

Gli ultimi sondaggi politici dell’Istituto Ixè per la trasmissione Cartabianca su Rai Tre sulle intenzioni di voto degli italiani presentano delle sostanziali differenze rispetto alle scorse settimane, con il Pd di Nicola Zingaretti sempre più vicino alla Lega di Matteo Salvini.

A dividere le due forze politiche ci sarebbe poco più di un percentuale con il Carroccio che mostra un calo costante del consenso dalla scorso novembre. Se si votasse oggi la Lega sarebbe comunque il primo partito con il 23,8% (lo scorso 16 giugno era 24,3%) e, subito dietro ci sarebbe il Pd che otterrebbe il 22,2% (uno 0,2% in più rispetto alla scorsa settimana).

Sondaggi politici, il Pd vicino alla Lega

Come terza forza politica gli elettori questa settimana confermerebbero il Movimento Cinque Stelle, anch’esso in calo nei sondaggi con la perdita di quasi due punti percentuali in soli 14 giorni (dal 17,2% dello scorso 9 giugno al 15,6% di questa settimana). Si arresta anche la crescita, fin qui costante, di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che registra il 14% del consenso perdendo 0,2 punti percentuali sulla scorsa settimana e lo 0,4% su quella precedente.





In calo anche Forza Italia, che registra una lieve flessione scendendo al 7,5% dal 7,9% della scorsa settimana. Quella prima era al 7,6%. Infine, ultimo tra i principali partiti, troviamo Italia Viva, che questa settimana sale al 3% dal 2,7% delle ultime rilevazioni.