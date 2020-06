Disposizioni sulle carceri, riduzione dei magistrati fuori ruolo e riapertura dei tribunali: cosa prevede il Decreto Giustizia.

La Camera ha definitivamente approvato il Decreto Giustizia che contiene provvedimenti di vario titolo, da disposizioni sulle carceri a discipline sull’App Immuni fino alla riapertura dei tribunali il 1 luglio: vediamo in dettaglio cosa prevede.

Cosa prevede il Decreto Giustizia

Il decreto raggruppa anche i due provvedimenti che l’esecutivo ha varato durante la prima fase della pandemia, vale a dire la proroga al 1 settembre dell’entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni e il pacchetto di norme per il rientro in carcere dei boss mafiosi scarcerati durante l’emergenza. Su quest’ultimo punto il testo prevede che i magistrati di sorveglianza siano obbligati a sentire il parere delle procure antimafia e del procuratore nazionale antimafia sulla concessione di permessi e arresti domiciliari a detenuti per reati legati alla criminalità organizzata e sottoposti al 41 bis.

Inoltre con il via libera al decreto si avrà anche una riduzione dei magistrati fuori ruolo, proposta giunta da Enrico Costa di Forza Italia. Lo scopo primo è quello di accelerare i procedimenti sospesi durante l’emergenza sanitaria e contenere il numero di vacanze di organico per far fronte al sopravvenuto carico di lavoro.

Il testo del provvedimento dispone inoltre la valutazione della possibilità di aumentare gli investimenti per i laboratori creativi permanenti nelle carceri. Attività che Raffaele Bruno del Movimento Cinque Stelle ha definito “una fonte insostituibile per il benessere per la persona e per la promozione del reinserimento sociale dei detenuti“.