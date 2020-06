Salvini sulle regionali: “Punto al 7 a 0, presto nuovi arrivi in Lega”

Da Bari il leader della Lega Matteo Salvini lancia il suo pronostico per le prossime elezioni regionali, e annuncia nuovi arrivi nel Carroccio.

Parlando a un evento della Lega organizzato a Bari, Matteo Salvini ha pronosticato il risultato delle elezioni regionali del prossime settembre, auspicando una vittoria netta della coalizione di centrodestra per almeno 5 regioni a 2. Il leader del Carroccio ha inoltre annunciato nuovi arrivi tra le fila del suo partito nel corso delle settimane a venire sulla falsariga della senatrice Alessandra Riccardi, che lo scorso 23 giugno ha abbandonato il M5s per passare sotto l’ala del capitano.

Elezioni regionali, parla Salvini

In merito alla prossima tornata elettorale, nella quale andranno alle urne Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, Salvini ha dichiarato: “Per quello che riguarda l’affetto e la fiducia degli italiani aspettiamo il 20 settembre.

Partiamo da un 5 a 2 per gli altri, secondo me se alla sinistra va bene finisce ribaltata 5 a 2 per noi anche se io punto al 7 a 0″.

Salvini ha poi commentato il calo di consensi subito dalla Lega negli ultimi mesi, causato secondo il segretario dalla mancanze dei comizi pubblici per via del coronavirus: “Quando tu vivi tre mesi virtuali su Zoom, su Skype, con Conte che ti spuntava anche da Teleraccomando alle 3 di notte promettendo soldi a pioggia e bazooka, e quando smetteva Conte cominciava De Luca con il lanciafiamme…è chiaro che quando alla Lega togli la passione, l’affetto, l’incontro, la fiducia e la stretta di mano togli tanto“.





Sui nuovi arrivi nella Lega nel prossimo futuro, il leader sovranista ha infine concluso dicendo: “Ricordo ai giornalisti che altri ingressi ci saranno nelle prossime settimane, ma non perché noi andiamo a cercare qualcuno, ma perché altri mi dicono ‘io voglio continuare la mia battaglia politica e mi voglio trovare a casa con la Lega’ e gli ingressi saranno dai cinque stelle ma non solo dai cinque stelle“.