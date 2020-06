Saviano critica la scelta di Salvini di recarsi a Mondragone: secondo lo scrittore il numero uno della Lega dovrebbe solo chiedere perdono.

Nel giorno in cui Matteo Salvini è atteso a Mondragone, teatro di un focolaio di coronavirus che ha coinvolto le palazzine del complesso ex Cirio, Roberto Saviano è intervenuto per attaccare apertamente la visita del leader leghista che a suo dire non cerca di dare aiuto concreto ma solo di fare campagna elettorale in vista delle regionali di settembre.

Saviano contro Salvini a Mondragone

Secondo lo scrittore l’unica cosa che dovrebbe fare il numero uno del Carroccio è chiedere perdono. In primis “per aver sempre cercato un nemico per legittimare la mia esistenza in politica” e poi “per aver messo me stesso e le mie ambizioni politiche davanti a tutto, finanche alla sicurezza e alla salute degli italiani“.

Saviano ha poi aggiunto che si aspettava la scelta di Salvini di giungere a Mondragone. Questo perché a suo dire è sempre attirato da situazioni dove la sua presenza può solo peggiorare la situazione e mai migliorarla. Si è quindi chiesto cosa farà il leader della Lega nel comune del casertano: “Vomiterà la sua bile sui lavoratori immigrati? Citofonerà agli abitanti delle palazzine ex Cirio e dirà lo so che in questa casa abita un positivo al virus?“, ha ironizzato.

Il riferimento è al video diventato virale in cui Salvini, in un quartiere periferico dell’Emilia-Romagna, citofonò ad un ragazzo chiedendo se fosse vero che, come denunciato dai residenti, spacciasse droga.





O ancora: “Dirà agli abitanti che devono farsi le valige e tornare a casa loro? Legittimerà chi brucia le auto con le targhe bulgare?“.

Si attende ora la reazione dell’ex ministro dell’Interno che non ha ancora fatto giungere la sua replica.