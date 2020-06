Comitato dei saggi di Regione Lombardia: quali funzioni?

Il Comitato dei Saggi di Regione Lombardia è stato fortemente voluto da Attilio Fontana: quali saranno i compiti e le funzioni?

Tirarsi fuori dal pantano del Coronavirus non è affatto semplice, lo sa bene Attilio Fontana che ormai da febbraio – insieme alla sua Giunta – combatte contro questa pandemia. La Lombardia è stata senza dubbio la Regione più colpita dal Covid, oltre a essere teatro di continue querelle politiche dovute alla gestione intrapresa dal Pirellone.

Per questo motivo, a partire dal mese di luglio, sarà istituito un Comitato dei Saggi per Regione Lombardia.

Come spiegato dal Governatore in quota Lega, l’obiettivo non è quello di rimpiazzare Gallera – che in questi mesi è stato assolutamente braccio destro di Fontana – ma dare un ulteriore supporto al team per poter riportare la Lombardia a un periodo ante-Coronavirus. Il fine ultimo, infatti, è quello di rinforzare il sistema sanitario lombardo in piena emergenza.

Il Comitato dei Saggi di Regione Lombardia

A fare parte di questo ‘comitato’ di consulenza sono personalità di spicco della sanità italiana. Tra questi, infatti, si ritrovano il professor Giuseppe Remuzzi (direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Ircss), l’ex rettore dell’Università degli Studi di Milano, Gianluca Vago. E ancora, nel Comitato dei Saggi di Regione Lombardia è presente anche il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e il dottor Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici della Lombardia.

Un solo volto femminile: quello della professoressa Rosanna Tarricone del Cergas – Bocconi.





Orgoglioso del ‘team’ Attilio Fontana che evidenzia come facciano parte del Comitato dei Saggi persone di: “Grandissima qualità e hanno formazioni completamente diverse. Mi serviranno per per avere le idee più chiare sia in merito alla diffusione dell’epidemia, sia in merito alle situazioni che si sono verificate per eventuali correzioni che andranno apportate”.

LEGGI ANCHE: Ad Alzano Lombardo 110 polmoniti sospette tra novembre e gennaio

Quali saranno le funzioni?

Ma quali saranno i compiti che dovrà assolvere il Comitato dei Saggi di Regione Lombardia? Appurato che non si tratta di un’alternativa né a Gallera (Assessore al Welfare), né a Luigi Cajazzo (vicesegretario generale del Pirellone), il ruolo del nuovo Comitato lombardo sarà quello di fare da consulenti e consigliare, al meglio, su interventi di tipo sanitario.

Al momento l’obiettivo è quello di sistemare l’emergenza Coronavirus. Ma Fontana non esclude che, in un secondo periodo, ci sia la possibilità di varare una nuova riforma del sistema sanitario della Lombardia dopo quanto ‘realizzato’ da Maroni.