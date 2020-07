Aumento in busta paga a luglio, Dl Semplificazioni, ecobonus e sismabonus: Conte annuncia tutte le novità in merito.

Giuseppe Conte ha annunciato tramite un post pubblicato sui propri social alcune “novità volte a migliorare la vita dei cittadini e delle famiglie e che contribuiranno ad accelerare il rilancio di settori strategici dell’economia“, specie in un periodo complicato come quello causato dall’emergenza coronavirus.

Conte: “Aumento in busta paga da luglio”

In primis il Premier si è concentrato sul taglio del cuneo fiscale spiegando che consentirà a 16 milioni di lavoratori di avere un aumento in busta paga da fine luglio. Una somma che potrebbe arrivare fino a 100 euro in più al mese. Il governo, ha continuato, è poi intervenuto per potenziare ecobonus e sismabonus fino al 110%.

Un provvedimento che il Parlamento sta ulteriormente migliorando e che permetterà a migliaia di famiglie di intervenire a costo zero, grazie al sostegno dello Stato, per rendere la propria abitazione ecosostenibile.

Così l’ha definito Conte: “Un beneficio per l’ambiente, per le tasche dei cittadini, per il rilancio dell’edilizia e per l’occupazione“.

Ha poi parlato dell’introduzione di un credito di imposta del 30 per cento a favore di esercenti e professionisti sulle commissioni per i pagamenti tramite Pos da parte dei clienti.

Confermato anche il bonus vacanze per cittadini e famiglie che decideranno di trascorrere le vacanze estive in Italia.

Infine un accenno al Decreto Semplificazioni su cui il governo continua a confrontarsi prima di portarlo in Consiglio del Ministri. Definendolo “uno snodo fondamentale per modernizzare e velocizzare il paese“, ha annunciato che è il momento di correre e di essere concreti. Poco prima in un intervento alla Camera lo aveva appellato come madre di tutte le riforme.