"Insieme per l'Italia del lavoro": questo lo slogan con cui scende in piazza il Centrodestra oggi 4 luglio a Piazza del popolo, Roma.

A un mese di distanza dall’ultima volta, il Centrodestra ci riprova e torna in piazza per manifestare tutto il proprio dissenso contro il Governo Conte. Oggi, sabato 4 luglio, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si ritrovano nuovamente alla guida del corteo che si è dato appuntamento, a partire dalle ore 10, a Piazza del Popolo a Roma.

L’obiettivo è quello di mandare a casa l’attuale esecutivo.



Anche perché, per esempio, Giorgia Meloni – leader di Fratelli d’Italia – non fa nulla per nascondere tutta la sua contrarietà all’attuale maggioranza. “Ci ritroveremo in piazza – ha specificato in sede di presentazione dell’evento – perché nulla è mutato né migliorato”.

Secondo la leader politica romana: “Continuiamo ad avere un governo assolutamente sordo ai bisogni dei cittadini”.

Centrodestra in piazza il 4 luglio

La manifestazione fa capire tutte le sue intenzioni fin dal nome assegnatole: “Insieme per l’Italia del lavoro”. È questo, dunque, l’obiettivo di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: trovare soluzioni che possano tirare fuori dal pantano il Bel Paese, alle prese con una grave crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.





Da scaletta, sul palco di Piazza del Popolo a Roma, sono previsti gli interventi del vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani e della presidente di FdI Giorgia Meloni e, a chiudere, del segretario leghista Matteo Salvini. Per evitare le polemiche registratesi lo scorso 2 giugno – con la prima manifestazione di piazza politica post-Coronavirus – i leader hanno deciso di contingentare l’area mettendo delle sedie ben distanziate tra loro.

Potranno assistere, infatti, solo coloro i quali riusciranno a prendere posto.

Berlusconi Senatore a vita?

La manifestazione del Centrodestra del 4 luglio è anche l’occasione per ribadire la volontà di giustizia per Silvio Berlusconi. In settimana, infatti, ha fatto scalpore la notizia secondo cui la condanna al Cavaliere sarebbe un grave errore giudiziario. Per questo è stato istituito un banchetto ove raccogliere le firme sostegno della proposta di nominare Silvio Berlusconi senatore a vita e istituire una commissione d’inchiesta sull’uso politico della giustizia.