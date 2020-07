La pandemia da Coronavirus in Italia non è ancora finita: lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, negli ultimi giorni è tornato a prendere parola sulla pandemia da Coronavirus. E ha più volte ribadito come l’allarme è ancora attuale. Anche perché non esclude una seconda ondata da Covid-19 – contrariamente a quanto ribadito dal suo vice, Pier Paolo Sileri – nei mesi autunnali.

Ed è per questo motivo che sottolinea l’importanza di un vaccino che dovrà essere gratuito e destinato soprattutto agli anziani.

E in un’intervista concessa a Tg2 Post, il Ministro della Salute ha spiegato che la mascherina resta un obbligo a tutti gli effetti fin quando non vi sarà un vaccino. Perché è una tutela: “Per gli altri e per noi stessi. Sarebbe bello per me poter dire qui, in tv, che è finita, che abbiamo vinto e che tornerà tutto come prima, ma non direi la verità e un ministro deve dire la verità”.

Coronavirus, il pensiero di Speranza

E a tenere alta la soglia d’attenzione è anche quanto sta accadendo in Veneto in questo primo weekend di luglio dove si è scatenato un vero e proprio focolaio. I contagi rischiano di aumentare in modo esponenziale nel territorio governato da Luca Zaia.



Per questo motivo, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito ancora una volta come: “La battaglia non è vinta. È giusto tenere alta attenzione. In ogni occasione in cui è necessario dobbiamo essere pronti ad intervenire con immediatezza”.