Salvini contro la Raggi: la replica della sindaca

Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Virginia Raggi: ennesimo botta e risposta al veleno.

Un botta e risposta partito da un comizio e continuato sui social. Il nuovo, o meglio l’ennesimo, scontro tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. Il primo ad attaccare è stato il leader della Lega che dal palco della manifestazione in piazza del Popolo a Roma del 4 luglio ha detto: “Liberiamo Roma, restituiamo un sindaco a Roma e un presidente di regione all’altezza.

La Capitale non può essere ricordata per i rom, per i topi, per gli autobus bruciati, e le buche per strada”.sal

LEGGI ANCHE: Salvini fotografa i rifiuti di Roma e torna ad attaccare la Raggi

Botta e risposta: Salvini contro Raggi

Dopo la pesante accusa, la sindaca di Roma non ha perso troppo tempo e immediata è arrivata la sua altrettanto pungente risposta. La Raggi si affida a Twitter dove ha scritto: “Matteo Salvini hai la faccia tosta.

Abbi rispetto di Roma”.

Matteo Salvini hai la faccia tosta. Abbi rispetto di Roma. La chiamavate “ladrona” e ora vorreste tornare a spolparla.Noi romani stiamo risanando debiti e lo sfascio che ci avete lasciato quando l’avete governata.Basta chiacchiere. Ps: lascia pulita pza del Popolo — Virginia Raggi (@virginiaraggi) July 4, 2020





“La chiamavate ladrona – prosegue la prima cittadina capitolina – e ora vorreste tornare a spolparla.

Noi romani stiamo risanando debiti e lo sfascio che ci avete lasciato quando l’avete governata. Basta chiacchiere”. Poi una battuta proprio in riferimento alla manifestazione in quel momento in corso nella capitale: “Ps: lascia pulita Piazza del Popolo”.