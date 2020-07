Vincenzo De Luca pro mascherina, afferma di indossarla sempre e di assomigliare per questo ad un monaco trappista.

Vincenzo De Luca indossa la mascherina e afferma di assomigliare ad un monaco trappista: “La uso per andare in giro, sempre e anche quando il sole batte. Sta prevalendo un nuovo senso comune: chi indossa la mascherina sembra un extraterrestre”.





De Luca: “Con la mascherina sembro un monaco”

Il governatore della Regione Campania, noto ormai per le sue colorite affermazioni in tempi di Coronavirus, ne ha fatta un’altra davvero divertente, in occasione della terza edizione di Industria Felix a Napoli.

Tornato poi serio, ha dichiarato: “Ci sono contagi di importazione e noto un rilassamento estremamente pericoloso. Qui rischiamo di trovare l’epidemia dietro l’angolo. Ricordo che la mascherina non è più obbligatoria all’aperto ma va indossata in presenza di assembramenti”.

“Politica? Pollaio permanente”

In merito al panorama politico italiano, De Luca si dice amareggiato dai recenti risvolti: sperava che l’epidemia avrebbe spinto al cambiamento. “Per due o tre mesi abbiamo avuto la sensazione di potere e di dovere cambiare le gerarchie, i valori, la qualità della politica delle istituzioni”, commenta il governatore, “Abbiamo retto per mesi, poi c’è stato il ritorno alla balcanizzazione, un pollaio permanente, un accapigliamento continuo, ideologismi e mancanza di razionalità contraddistinguono l’azione pubblica”.

Nella classe dirigente italiana, secondo De Luca prevale la “logica del fare finta, del non decidere mai fino in fondo e di non verificare i risultati di quello che si propone”, dice, “Non so se riusciremo a liberarci di questi vizi”. La proposta della Campania per il Sud? Defiscalizzazione totale dei nuovi investimenti e detassazione per gli utili di impresa. “Proponiamo una misura di carattere generale: applicare il modello Olanda“, conclude il governatore, “Gli olandesi fanno operazioni al limite della pirateria”.